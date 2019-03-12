Рада призвала Зеленского подтвердить заявку на ПДЧ в НАТО

Верховная Рада приняла постановление №2327, в котором призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО. За этот документ проголосовали 284 нардепа, сообщается на сайте украинского парламента во вторник, 3 декабря.

"Перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благосостояние и процветание граждан Украины", – сказано в постановлении.

В связи с этим Верховная Рада постановила призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генсеку альянса обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО.

Также Рада уполномочила на подписание совместно с президентом и премьер-министром спикера парламента Дмитрия Разумкова документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ НАТО.

В связи с этим Верховная Рада также обратится к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но тогда это решение заблокировали Германия и Франция.

В ноябре нынешнего года генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет членом НАТО. Но, по его словам, сейчас страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

Также Столтенберг сказал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о ПДЧ, потому что у нее есть ряд других инструментов для сотрудничества с альянсом.

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Источник: korrespondent.net