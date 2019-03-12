Бывшему "топу" из ГПУ сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, передает пресс-служба САП.
Сообщается, что по согласованию прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины 3 декабря было сообщено о подозрении экс-чиновнику и предпринимателю, которые были задержаны во время получения взятки.
Задержанным инкриминируется совершение преступлений: мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в САП.
По информации РБК-Украина, задержанный это - Игорь Щербина. Он - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является близким соратником Трубы. 3 декабря у Щербины были проведены обыски.
Ранее сообщалось, что НАБУ задержало на взятке бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры.
СМИ также сообщали, что НАБУ проводит у Щербины обыски в связи с возможными злоупотреблениями в ГБР.
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Источник: korrespondent.net
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