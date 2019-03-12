ВР одобрила закон о верификации пенсий

Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и прочих государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов.

Отмечается, что согласно предложениям Президента, в первом абзаце 11-го подпункта и в первом абзаце 12-го пункта 2-го раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" вместо слов "абзац второй" появляются слова "абзац третий".

Сообщается, что такая правка необходима для сохранения предоставления Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматического доступа к государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, а также общественных формирований.

Ранее сообщалось, что в Украине вырос прожиточный минимум, а также повышена минимальная пенсия на 74 грн до 1638 грн.

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Источник: korrespondent.net