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03. 12. 2019

Зеленский провел совещание по нормандской встрече

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате. На совещании обговорили возможные сценарии возвращения неподконтрольного Донбасса, сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник, 3 декабря.

Глава государства очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы неподконтрольных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украины сможет вернуть Донбасс и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчак ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Также решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.

Ранее Зеленский назвал темы, которые намерен поднять на саммите нормандской четверки в Париже.

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Источник: korrespondent.net
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