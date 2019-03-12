Россиянин установил пограничные лжестолбы и провел мигрантов в "Финляндию"

Житель Санкт-Петербурга установил в лесу в Ленинградской области бутафорские пограничные столбы и за деньги перевел в "Финляндию" четверых граждан Южной Азии. Все пятеро молодых людей задержаны, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что азиаты собирались сбежать в Европу и нашли в Санкт-Петербурге проводника. Этот проводник решил провести мигрантов и провести и через несуществующую границу за деньги. Для реалистичности проводник установил в лесу под Выборгом пограничные столбы.

Путь до "границы" шел через проселочные дороги, озеро Выборгского района и лесную чащу. У "пограничных столбов" иностранцы должны были передать проводнику часть денег - более 10 тысяч евро. Общая сумма неизвестна.

Переход через "границу" не состоялся - молодых людей задержали. Азиатам назначили административный штраф с принудительным выдворением из России, в отношении проводника возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на таможне разоблачили протиправную схему. В пункте пропуска Гоптовка был обнаружен канал перемещения в Россию значительных объемов контрабандых товаров.

Также стало известно, что из Украины в РФ пытались незаконно ввезти десятки обезьян.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net