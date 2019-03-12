Пристайко рассказал, что подпишут лидеры нормандского саммита

Проект решения саммита в нормандском формате уже согласован четырьмя государствами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайков общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает Европейская правда.

Пристайко в очередной раз подчеркнул, что данный проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров. "Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита", - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

"Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений", - добавил министр.

Вадим Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

"Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств", - рассказал он

Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. "Это не будет Минск-3", - заявил он.

Министр также назвал красные линии Украины на нормандском саммите. "Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной сейчас территории Донбасса - ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - перечислил он.

Он также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинской-российской границе в неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. "Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - подчеркнул он.

Также министр заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью". "Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - добавил он.

Как сообщалось, в связи с предстоящей встречей нормандской четверки Зеленский собирает заседание СНБО.

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Источник: korrespondent.net