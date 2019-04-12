Представитель Госдепа США приедет в Украину



Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет в Украину с целью встретиться с представителями американского посольства, сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что дипломатический визит назначен на среду, 4 декабря.

"4 декабря Рикер проведет встречу в Киеве с членами посольства США и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении.



После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.



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Ранее сообщалось, что Госдеп разблокировал военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп.

Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти.