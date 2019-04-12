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04. 12. 2019

Представитель Госдепа США приедет в Украину


Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет в Украину с целью встретиться с представителями американского посольства, сообщается на сайте Госдепа.
 
Отмечается, что дипломатический визит назначен на среду, 4 декабря.
 
Кроме того, Рикер пообщается с представителями украинской власти. 
 
"4 декабря Рикер проведет встречу в Киеве с членами посольства США и украинскими официальными лицами", - говорится в сообщении.
 
После этого представитель госдепа отправится в Словакию и Италию.

Помпео назвал Украину "проектом, над которым США работают много лет"

Ранее сообщалось, что Госдеп разблокировал военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп.

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Источник: korrespondent.net
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