Представитель Госдепа США приедет в Украину

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер приедет в Украину с целью встретиться с представителями американского посольства, сообщается на сайте Госдепа.
Помпео назвал Украину "проектом, над которым США работают много лет"
Ранее сообщалось, что Госдеп разблокировал военную помощь Украине на несколько дней раньше, чем, по собственным словам, это сделал президент Дональд Трамп.
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Источник: korrespondent.net
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