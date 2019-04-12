Венгрия не попросила Россию о помощи – МИД



Государственное Собрание Венгрии не обращалось к России с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко отметила, что украинское посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации.

"Учитывая то, что государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые "способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов, в том числе и тех, в отношении которых имеют разные подходы".

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не заключать альянсов с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - подчеркнули в МИД.



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Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии обратился к Госдуме с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине".

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Источник: korrespondent.net