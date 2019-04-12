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04. 12. 2019

Сильное землетрясение произошло в Казахстане


Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям страны в среду, 4 декабря.
 
"Землетрясение с эпицентром в 303 километрах от Алма-Аты зафиксировано в 01.38 местного времени в среду", - говорится в сообщении.
 
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Источник: korrespondent.net
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