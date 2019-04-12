Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро



Полотно французского художника Поля Гогена Толстое дерево, написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро, говорится в сообщении аукционного дома Artcurial.

Предпродажная оценка работы составляла пять-семь миллионов евро.

Картину приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что она не покинет Францию.

Выставленный на торги лот был единственным из цикла работ Гогена, которые создавались на Таити, остававшимся в частных руках. Толстое дерево было единственным полотном, остававшимся в частном владении.

Ранее сообщалось, что картина Лукреция Джентилески ушла с молотка почти за пять миллионов евро, а картину Фриды Кало продали на аукционе за почти шесть миллиона долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net