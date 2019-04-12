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04. 12. 2019

Белый дом ответил на доклад демократов по импичменту


Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.
 
"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель Адам Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа", - сказала Гришэм.

По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.
 
Напомним, ранее комитет по разведке Палаты представителей Конгресса опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. 300-страничный документ основан по свидетельских показаниях, данных в ходе слушаний.

По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена - одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года. 

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Источник: korrespondent.net
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