Белый дом ответил на доклад демократов по импичменту

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.
По ее словам, представленный доклад отражает лишь "разочарование" демократов.
По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена - одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года.
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Источник: korrespondent.net
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