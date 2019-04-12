Лукашенко увидел признаки нового передела планеты



Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастание напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам "не сидеть сложа руки", сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства.

"Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Думаю, голос наш должен быть слышен", - сказал Лукашенко.

По словам политика, мировые лидеры все чаще решают проблемы с позиции силы, игнорируя международное право.



"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - подчеркнул Лукашенко.



Напомним, ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Кроме того, он назвал Калининградскую область России "нашей областью".

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Источник: korrespondent.net