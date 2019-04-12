Трамп предложил отправить Макрону во Францию боевиков ИГ



Президент США Дональд Трамп предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону забрать во Францию боевиков ИГИЛ. Такое предложение глава Белого дома озвучил на переговорах с Макроном в кулуарах саммита НАТО, который начался 3 декабря в Лондоне, сообщает The Hill.

"Хотите хороших бойцов ИГИЛ? Я могу дать их вам. Вы можете взять каждого, кого пожелаете", –сказал Трамп, улыбаясь.

Такое заявление прозвучало в контексте недовольства американского президента нежеланием европейских стран принимать боевиков ИГИЛ, которых поймали США.

"Давайте будем серьезными", - ответил Макрон, добавив, что большинство боевиков ИГИЛ прибыли из Сирии, Ирака и Ирана, и европейский контингент группировки составляет малую долю.

Кроме того, президент Франции опроверг утверждение Трампа о полной победе над ИГИЛ, назвав уничтожение группировки приоритетом №1 для союзников альянса.

"Это было одно из прекраснейших уклонений от ответа, которые я когда-либо слышал", - оценил Трамп слова Макрона.

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Напомним, в августе Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские.

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Источник: korrespondent.net