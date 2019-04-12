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04. 12. 2019

Трамп предложил отправить Макрону во Францию боевиков ИГ


Президент США Дональд Трамп предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону забрать во Францию боевиков ИГИЛ. Такое предложение глава Белого дома озвучил на переговорах с Макроном в кулуарах саммита НАТО, который начался 3 декабря в Лондоне, сообщает The Hill.

"Хотите хороших бойцов ИГИЛ? Я могу дать их вам. Вы можете взять каждого, кого пожелаете", –сказал Трамп, улыбаясь.

Такое заявление прозвучало в контексте недовольства американского президента нежеланием европейских стран принимать боевиков ИГИЛ, которых поймали США.

"Давайте будем серьезными", - ответил Макрон, добавив, что большинство боевиков ИГИЛ прибыли из Сирии, Ирака и Ирана, и европейский контингент группировки составляет малую долю.

Кроме того, президент Франции опроверг утверждение Трампа о полной победе над ИГИЛ, назвав уничтожение группировки приоритетом №1 для союзников альянса.

"Это было одно из прекраснейших уклонений от ответа, которые я когда-либо слышал", - оценил Трамп слова Макрона.

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Напомним, в августе Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские.

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Источник: korrespondent.net
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