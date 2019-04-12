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04. 12. 2019

Начался суд над Илоном Маском за ругательства


Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предстал перед судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, сообщает телеканал CNBC.
 
Летом прошлого года Маск назвал его педофилом. В ходе заседания предприниматель отверг обвинения. Адвокат заявил, что речь идет "об оскорблениях, а не о констатации факта". 
Слушания продолжатся в среду, 4 декаября.
 
Напомним, в июне 2018 года британский дайвер высказался по поводу мини-подлодки, которую компания SpaceX направила в Таиланд, где проходила операция по спасению 12 детей из пещеры. 
 
Ансуорт тогда заявил, что подлодку невозможно использовать, и что Маск может "засунуть ее себе в одно место". Маск в ответ обозвал дайвера педофилом. Ансуорт подал в суд и требует возмещения морального ущерба в размере 75 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net
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