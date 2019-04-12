Итоги 03.12: Перезапуск ГБР и задержание Онищенко



Жеваго объявили в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата III-VIII созывов Константина Жеваго. Он объявлен в международный розыск.

Экс-нардеп подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Зеленский анонсировал старт программы для возвращения заробитчан

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство запускает программу для тех украинцев, кто выехал жить за границу или планирует это сделать. По его словам, в Украине стартуют программы, которые предусматривают доступные кредиты для открытия бизнеса или его расширения.

Первый этап - доступные кредиты для собственного дела под 5%, 7% и 9% годовых. Программа называется "Возвращайся и оставайся!".

Онищенко задержали в Германии

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила задержание экс-нардепа. Решается вопрос о его экстрадиции.

Украина и Россия продлили на 10 лет договор на транзит нефти

Укртранснафта и российская Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Фигуранта дела MH17 Цемах объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе.

Цемаху предъявлены подозрения в участии в террористической группе или организации (ст.258 ч.3, ст.3-258 ч.1. УК Украины). Он объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов следствия.

Рада одобрила перезагрузку Госбюро расследований

Верховная Рада на заседании 250 голосами приняла законопроект о "перезагрузке" Госбюро расследований. Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабмина.

В связи с изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

По информации СМИ, новым главой Госбюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

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Источник: korrespondent.net