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04. 12. 2019

На Филиппины обрушился тайфун, 17 погибших

Не менее 17 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна Тисой, который обрушился на острова в понедельник вечером. Около полумиллиона людей были эвакуированы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Bloomberg.

Также отмечается, что ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в $15,7 млн.

Главный удар стихии пришелся на провинцию Сорсогон. Досталось и столице страны, где отмечались сильные дожди. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог. Во вторник также приостановил работу международный аэропорт в Маниле.

Тисой является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в этом году. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 км/ч.

Напомним, в конце октября на Филиппинах произошло два мощных землетрясения. А за две недели до этого произошло землетрясение, в котором погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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