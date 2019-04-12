В Нидерландах жители одного из районов Гааги прямо посреди улицы подожгли шины, протестуя против запрета традиционного новогоднего костра на берегу моря, сообщает в среду, 4 декабря, Укринформ.

Люди бросают в пламя автомобильные шины, скамейки, стулья и другие вещи.

Акция протеста в районе Дуйндорп началась еще на выходных. На митинг по вечерам собираются 40-50 человек. Накануне вечером полиция задержала 12 человек, шестеро из которых несовершеннолетние.

Отмечается, что в прошлом году во время празднования Нового года произошел мощный пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь вышел из-под контроля, охватив близлежащие дома и десятки машин.

Оказалось, что башни построили высотой 48 метров, а по нормам их высота не может превышать 35 метров. Из-за жесткой критики в связи с этим пожаром мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

Как установил Совет безопасности Нидерландов, муниципалитет знал, что башни возводились с нарушением норм, однако не вмешался.

Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь начали с 1990-х годов - так жители Дуйндорпа и соседнего Схевенингена соревнуются за самый большой костер в Нидерландах.

Cмотрите фотогалерею: В Гааге протестующие жгут шины

Напомним, на прошлой неделе в Гааге неизвестный напал с ножом на людей. Были ранены три подростка. Вскоре нападавшего задержали.

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Источник: korrespondent.net