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04. 12. 2019

Перемирие на Донбассе: семь обстрелов за сутки

Сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток российские оккупационные войска совершили четыре обстрела:

- дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;

- у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три вражеских обстрелов:

- вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, за сутки 2 декабря на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов позиций ООС.

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Источник: korrespondent.net
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