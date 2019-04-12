Кабмин вводит систему оценки работы глав ОГА

С 2020 года работу руководителей областных государственных администраций в Украине будут оценивать при помощи специальной новой системы. Об этом вечером во вторник, 3 декабря, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что система KPI (ключевые показатели эффективности) была разработана вместе с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, а ее внедрение обсудили на селекторном совещании с руководителями украинских регионов. По мнению руководителя Кабмина, нововведение поможет сделать деятельность органов государственной власти на местах более эффективной.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться – ему придется попрощаться со службой", - заявил Гончарук, отметив, что госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Ранее сообщалось, что Кабмин перевел выплаты чиновникам в безналичную форму.

Также сообщалось, что в Украине массово уволят служащих райадминистраций. Штат районных государственных администраций намерены сократить на 18449 позиций.

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Источник: korrespondent.net