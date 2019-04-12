Верховный суд отклонил жалобу адвокатов антимайдановца "Топаза"

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы адвокатов антимайдановца Игната Кромского "Топаза", оставив без изменений приговоры суда первой инстанции и апелляционного суда от 2018 года. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает Судебная власть Украины.

"3 декабря 2019 года коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационные жалобы защитников Игната Кромского на приговор Киевского районного суда города Харькова от 30 января 2018 года и постановление Апелляционного суда Харьковской области от 12 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с этими судебными решениями Кромской был признан виновным в преступлениях по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, по статье о массовых беспорядках, и по статье о незаконном завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины. Ему дали восемь лет тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Суд первой инстанции установил, что в феврале-марта 2014 года Кромской принимал активное участие в пророссийских массовых мероприятиях в Харькове, во время которых он открыто и публично не признавал центральные органы власти Украины и желал отделения Харьковской области от Украины. В интервью одному из российских телеканалов призвал президента Российской Федерации к введению российских войск на территорию Украины.

В сентябре сообщалось, что Кромской, известный по прозвищу "Топаз", вышел на свободу по закону Савченко.

Харьковчанин Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере "Антимайдана". Также он участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, был активным участником в массовых беспорядках весной 2014 года.

В сети появилось видео с антимайдановцем Топазом в метро Харькова

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Источник: korrespondent.net