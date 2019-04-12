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04. 12. 2019

В Кабмине рассказали, где самая низкая зарплата в Украине

В нескольких областях Украины среднемесячная зарплата едва превышает восемь тысяч гривен, а в одной не дотягивает и до этого показателя. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Области Украины с самыми низкими среднемесячными зарплатами: Черновицкая – 7 885 грн, Херсонская – 8 020 грн, Тернопольская – 8 098 грн, Черниговская – 8 130 грн, Кировоградская область – 8 222 грн", - написал министр.

При этом он не уточнил, какой именно период отражают эти цифры.

Ранее Милованов называл области с самыми высокими зарплатами.

Также сообщалось, что в сентября размер средней заработной платы  вырос на 1,4% (150 гривен), а за последние 12 месяцев - на 18,2%. 

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Источник: korrespondent.net
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