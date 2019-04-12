Российским дипломатам отказали в визах США

Делегации Федерального казначейства России отказали в выдаче виз США. Об этом сообщает сайт посольства РФ в США в среду, 4 декабря.

Отмечается, что делегация должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Кроме того американскую визу не получил и директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Как стало известно, он должен был выступить на молодежном форуме в Нью-Йорке, который проходил с 28 по 29 ноября.

Российские дипломаты заявили, что США "подкидывают дрова в огонь вражды", и эти действия ведут к деградации российско-американских отношений.

Напомним, что ранее США выступили против участия России в саммитах G7. Палата представителей Конгресса приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке".

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Источник: korrespondent.net