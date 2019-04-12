Аваков рассказал, сколько женщин работает в МВД

Количество женщин в органах МВД превышает треть от всех сотрудников, и каждая пятая из них – на руководящей должности. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает в среду, 4 декабря, Укринформ.

Отмечается, что такие данные глава ведомства озвучил на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАППО).

"Сегодня в системе МВД количество женщин составляет почти 39%. И почти каждая пятая из них работает на руководящей должности", - сказал министр.

По его мнению, эти цифры свидетельствуют о том, что МВД готово к вызовам времени.

Аваков также подчеркнул: он гордится тем, что "наши женщины объединились в ассоциацию", которую признали на международном уровне.

УАППО - это общественная организация, которая объединяет женщин и мужчин из различных правоохранительных агентств. Ее цель - внедрение гендерного равенства и предоставление равных прав и возможностей для женщин и мужчин в правоохранительных органах.

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Источник: korrespondent.net