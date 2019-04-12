Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставку сельхозпродукции в ходе государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 4 декабря.

"Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что два чиновника НААН требовали от коммерсанта более $50 тысяч "отката" за поставку зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии", – говорится в сообщении.

Оба фигуранта задержаны во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: Два руководителя Нацакадемии аграрных наук задержаны за "откат" в $50 тысяч

Накануне в Харькове полицейского задержали за взятку в $6 тысяч. За эти деньги старший лейтенант полиции обещал закрыть уголовное производство.

Также накануне НАБУ задержало на взятке бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры. Он при посредничестве предпринимателя требовал от одной из столичных компаний-застройщиц $150 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net