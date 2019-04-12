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04. 12. 2019

В МВД показали оружие, из которого убили ребенка

Сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, предположительно, убили из карабина калибра 7.62 мм. Об этом сообщил в Facebook глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, выложив фото оружия.

"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ как и оружие, из которого с высокой вероятностью было сделано роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", – написал он.

По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. "Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно", – пояснил Шевченко.

"Криминалисты и оперативники полиции Киева своевременно и качественно установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский. Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. Завтра суд им должен избрать меру пресечения", – написал Шевченко.

                   
 

Ранее в полиции сообщили, что следователи отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Сегодня им изберут меру пресечения.

Убийство ребенка: стало известно о боевых достижениях подозреваемых

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Источник: korrespondent.net
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