Спасатели достали из снежной ловушки 70 авто

С начала осложнения погодных условий в Украине в снежной ловушке застряли 67 грузовиков и три легковушки, сообщает в среду, 4 декабря, пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.
Так, автомобили застряли в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской, Ровенской и Харьковской областях.
В частности, начиная с 21:00 и до утра 3 декабря спасатели Кировоградской области помогли водителям 46 грузовых и 2 легковых автомобилей.
В Хмельницкой области спасатели вытащили из кювета автомобиль, в котором находились отец с семилетним сыном. Их машина съехала с дороги из-за снегопада.
В Полтавской области спасатели отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.
В то же время в Ровенской области, а именно в Млыновском районе, спасатели ГСЧС с помощью тяжелой инженерной техники помогли отбуксировать шесть грузовиков.
В Харьковской области значительных осложнений дорожного движения не было. Спасатели ГСЧС только раз привлекались для помощи водителям грузовиков, которые не могли самостоятельно преодолеть крутой подъем на выезде из поселка Старый Салтов в Волчанском районе.
Накануне сообщалось, что из-за непогоды движение в Киеве парализовано.
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Источник: korrespondent.net
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