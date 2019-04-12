На Херсонщине неизвестные подкинули гранату фермеру – СМИ

В Херсонской области фермеру подбросили в хозяйственное помещение гранату, которая взорвалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 4 декабря.

Утверждается, что инцидент произошел в селе Крынки Олешковского района.

Фермер заходил в хозяйственное помещение рядом со своим домом, когда увидел за дверью на полу предмет, похожий на гранату. К счастью, мужчина успел выбежать из помещения до того, как граната взорвалась. В результате взрыва никто не пострадал, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли на месте взрыва осколки гранаты Ф-1 и корпуса от гранаты РГД-5.

Начато досудебное расследование по квалификации "покушение на умышленное убийство".

Напомним, 30 ноября в аэропорту Борисполь у пассажира изъяли гранату. Житель Донецка положил гранату в багаж перед вылетом из Киева в египетскую Хургаду.

Ранее сообщалось, что в Днепре во дворе дома жилого дома на улице Гладкова прогремел взрыв гранаты. Полиция на месте инцидента обнаружила обезображенное тело мужчины.

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Источник: korrespondent.net