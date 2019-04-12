ВР не призывала Зеленского просить ПДЧ в НАТО

На сайте Верховной Рады из-за технической ошибки опубликовали не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли парламентарии. Об этом вечером во вторник, 4 декабря, сообщил нардеп от партии Слуга народа, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook.

"Через технические неувязки (аппарат ВР не привык, что депутаты работают после 18.00, на сайте Рады сейчас опубликовано старый текст заявления. А новый появится только завтра", - сообщил Чернев.

Он также опубликовал правильный текст заявления.

В опубликованном на сайте версии заявления отмечается, что Верховная Рада призывает президента "обеспечить подготовку и представление в декабря 2019 года в Североатлантического совета НАТО и Генерального секретаря НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО".

В версии, которую обнародовал Чернев, такой пункт отсутствует.

Вместе с тем, в обновленном варианте украинский парламент выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину в октябре 2019 и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

В то же время, в правильном заявлении Рада призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству".

В двух версиях проекта постановления напоминается, что Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса и "вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

Накануне сообщалось, что Рада призвала Зеленского подтвердить заявку на ПДЧ в НАТО.

Напомним, в ноябре нынешнего года генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет членом НАТО. Но, по его словам, сейчас страна должна сконцентрироваться на реформах в сфере обороны и безопасности.

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Источник: korrespondent.net