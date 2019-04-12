Адвокат семей героев Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которую объявляла из-за угрозы прекращения расследования дел Майдана. Об этом она заявила в Facebook в среду, 4 декабря.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по возобновлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - написала Закревская.

Адвокат отметила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана.

Как известно, с 20 ноября прокуратура, где занимались "делами Майдана", потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны были быть переданы в ГБР.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки, которая позволит продолжить расследование "дел Майдана" после потери ГПУ следственных функций.

Накануне депутаты дали ход расследованию дел Майдана. Народные депутаты приняли поправку к законопроекту № 2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

Названо количество приговоров по делам Майдана

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Источник: korrespondent.net