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04. 12. 2019

На Донбассе пункт пропуска Гнутово закроют на сутки

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Гнутово в Донецкой области не будет работать в четверг, 5 декабря. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 4 декабря.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ Гнутово осуществляться не будут. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что КПВВ Гнутово возобновит работу в 8:00 пятницы, 6 декабря.

Напомним, 1 декабря все КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил перешли на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения теперь осуществляются ежедневно с 08:00 до 17:00.

Также сообщалось, что вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net
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