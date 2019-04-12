Расходы на пенсии в Украине выросли на четверть

За десять месяцев 2019 года на пенсионные выплаты направлено 363,8 млрд грн, что на 67 млрд (22,6%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Песионный фонд.

Отмечается, что с начала года ПФУ выплатил пенсии 11,3 млн граждан и четыре раза провел перерасчет пенсионных выплат – в январе, марте, июле и декабре 2019 года. Таким образом, перед Новым годом минимальные пенсии выросли на 74 гривны, а максимальные на 740.

После перерасчета пенсий с января, марта, апреля и июля средний объем пенсии с начала года вырос на 374 грн, или на 14,1%, а минимальная пенсия на 67 грн, или на 4,5%.

По состоянию на й ноября средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 грн.

Напомним, в Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и, соответственно, минимальная пенсия.

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Источник: korrespondent.net