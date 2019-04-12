ГПУ заявила о подвижках в делах Гандзюк и Шеремета

В делах об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета произошло существенное продвижение. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью theБабель, которое было опубликовано в среду, 4 декабря.

На вопрос о результатах аудита дел об убийстве Шеремета и Гандзюк Касько ответил: "в обоих делах продвижение существенное".

"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах продвижение существенное. Мы не можем анонсировать каждый шаг следствия", - сказал он, пообещав информировать общественность о результатах по мере возможности.

Напомним, в октябре Зеленский пригрозил сменить руководство МВД, если дело Шеремета не будет раскрыто к определенному сроку.

Ранее генпрокурор Рябошапка заявлял, что дело Гандзюк не хотели расследовать.

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Источник: korrespondent.net