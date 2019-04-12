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04. 12. 2019

Мужчину убило током во время игры на смартфоне

Житель Таиланда умер от удара током во время игры на включенном в розетку смартфоне. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел в тайском городе Чонбури с 28-летним Киттисаком Мункитти. Мужчина заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на смартфоне. В это время его 57-летняя мать несколько раз просила его помочь с уборкой по дому, но тот игнорировал ее слова.

Когда женщина уходила на работу, она зашла в комнату к сыну. Сначала ей показалось, что мужчина спит, поэтому она обругала его за нежелание помочь. Затем мать заметила на руках Мункитти ожоги и вызвала полицию.

Cмотрите фотогалерею: Мужчину убило током во время игры на смартфоне

Полицейские, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Предварительной версией его кончины стал удар током от заряжающегося гаджета. Точную причину установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в смартфоне взорвалась батарея, убив спящую школьницу. Также Корреспондент писал о том, что пассажир упал на рельсы, засмотревшись в телефон.

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Источник: korrespondent.net
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