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04. 12. 2019

В Индии из-за лавины погибли четыре военных - СМИ

В регионе Кашмир на севере Индии четыре военнослужащих погибли при сходе лавин. Об этом сообщает телеканал NDTV в среду, 4 декабря.

По данным местных властей, четверо военнослужащих попали под лавину в округе Купвара, прибывшим на место спасателям удалось реанимировать лишь одного из них. Еще один солдат ВС Индии стал жертвой схода лавины в округе Бандипора.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

В Альпах лавина накрыла туристов: двое погибших

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Источник: korrespondent.net
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