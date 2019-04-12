Кабмин отменил одну из льгот чиновников

Постановление №182 от 2004 года, утверждавшее порядок предоставления госслужащим беспроцентных кредитов на жилье, отменено решением Кабинета министров. Соответствующее постановление правительства №978 было опубликовано на правительственном портале в среду, 4 декабря.

Согласно принятому в 2004 году порядку, госслужащие, которые нуждались в улучшении жилищных условий, предоставлялся беспроцентный кредит на строительство жилья, покупку квартиры или дома.

Напомним, что ранее Кабмин увеличил почти на 300 млн финансирование субсидий. Изначально правительство планировало выделить на выплату субсидий в денежной форме 10 млрд гривен.

Также сообщалось, что в Кабмине рассказали, где самая низкая зарплата в Украине. Самую маленькую среднюю зарплату получают жители Черновицкой области. Она не достигает и восьми тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net