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04. 12. 2019

Кабмин продлил действие пошлин на товары из РФ

Правительство на заседании в среду, 4 декабря, продлило до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров - до 31 декабря 2020 года - как ответ на аналогичные действия РФ", - написал Гончаренко.

Напомним, 15 мая Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров. В частности, к ввозу в Украину запрещены автобусы, троллейбусы, легковые автомобили и грузовики.

Решение правительства стало ответом на запрет РФ на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, объявленный 18 апреля. Также было введено эмбарго на ряд украинских товаров, включая одежду и обувь, а также трубы и упаковочные материалы.

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Источник: korrespondent.net
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