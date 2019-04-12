Укрпочта будет брать больше за доставку пенсий

Вступили в силу новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат, которые утвердило правительство, сообщается в Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко в среду, 4 декабря.

Согласно принятому документу, тариф составит - 1,15% суммы в городах, и 2,3% от суммы в селах и поселках городского типа.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

В июле 2019 года генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский написал открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и членам правительства о тарифах на доставку пенсий.

В письме Смелянский предупреждал премьера, Министерство социальной политики, и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО Укрпочта не будет доставлять пенсии "по текущему убыточному тарифу".

В 2018 году генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский неоднократно заявлял, что государственная компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года.

В результате в государственном бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО Укрпочта на доставку пенсий.

Напомним, в прошлом году глава Укрпочты заявил, что компания не будет доставлять пенсии с начала 2019 года. По словам главы предприятия, с начала 2018 года Укрпочта понесла миллиард гривен убытков от доставки пенсий населению. В Пенсионном фонде, в свою очередь, заявили, что не могут повысить тариф на доставку пенсий, поскольку он зависит от размера индексации выплат. Аналогичные угрозы в Укрпочте озвучили этим летом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net