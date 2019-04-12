Аграрии объявили о начале массовых акций протеста

Представители аграрного сектора начинают в среду, 4 декабря, бессрочную акцию протеста под Верховной Радой против открытия рынка земли. Об этом сообщил председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков. пишет Интерфакс-Украина.

"Под Верховной Радой собираются люди для того, чтобы заявить свою позицию, так как сегодня будут проходить парламентские слушания. Акция будет бессрочная, разворачивается палаточный городок, будет постоянное дежурство общественной стражи. Будем следить за течением обсуждения 3 тысяч правок к законопроекту о земле", - сказал он.

Кроме того, в регионах пройдет блокирование дорог. "По дорогам государственного значения сейчас движутся автомобильные колоны", - добавил Новиков.

Аграрии выступают за поэтапное введение рынка земли. На первом этапе, до восстановления территориальной целостности Украины, предлагает предоставить право выкупа земель государству и органам местного самоуправления и оставить запрет на продажу и любое отчуждение земель сельхозназначения государственной и коммунальной собственности.

На втором этапе общественный союз предлагает на первые пять лет дать доступ к рынку физическим лицам гражданам Украины с ограничением площади в одни руки в 200 га.

Тем временем, экс-нардеп Надежда Савченко в знак протеста рассыпала перед парламентом мешки с землей и поставила сверху елку.

"Кто-то считает, что украинская земля – это мусор, как не странно. Проблема в том, что действительно, это – курган МВФ. Здесь сейчас находится полтонны украинской земли, это всего лишь полтонны. В какую цену они оценят вообще эту землю украинцы? В какую цену они оценят это хулиганство?", - отметила Савченко.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.

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Источник: korrespondent.net