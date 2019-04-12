В Кремле отреагировали на рост расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса. Но ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны", – сказал Песков и подчеркнул, что "это не может не вызывать обеспокоенность".

"И подобные решения об увеличении (оборонного) бюджета (стран альянса) лишний раз подтверждают это", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков при этом подчеркнул, что, как неоднократно говорил Путин, "Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики".

"Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем", – резюмировал спикер Кремля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Он назвал этот процесс "беспрецедентным".

Накануне Владимир Путин назвал действия НАТО "некорректными" в отношении РФ. Он посетовал, что после 2008 года сотрудничество стран НАТО и России фактически было свернуто.

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Источник: korrespondent.net