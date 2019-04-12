Сколько денег можно провозить через КПВВ согласно новым правилам

Через линию разграничения из оккупированных территорий на Украину можно перевезти не более 50 тыс. грн, а из территории Украины на неподконтрольную часть - не более 20 тыс. грн, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Это новые правила, которые недавно вступили в силу.

Однако, несмотря на разъяснительную работу, и в дальнейшем продолжаются нарушения этих требований гражданами, пересекающими линию разграничения. Так, на днях на КПВВ Марьинка пресечена попытка ввоза из временно неподконтрольных территорий значительной суммы наличных средств без подтверждения происхождения.

При пересечении КПВВ на автомобиле ВАЗ 2107 из временно неподконтрольной территории по маршруту Донецк-Курахово, 47-летний гражданин пытался перевезти 634 тысячи гривен.

Наличные были обнаружены во время осмотра автомобиля и личных вещей. После обнаружения правонарушения, гражданин сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2 000 гривен с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУАП, а материалы относительно предоставления неправомерной выгоды, вместе с обнаруженными денежными средствами, направлены в Национальную полицию для принятия решения согласно действующему законодательству.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что на Донбассе пункт пропуска Гнутово закроют на сутки.

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Источник: korrespondent.net