Рада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада на заседании в среду, 4 декабря, 274 голосами приняла решение о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке.

В то же время, в законопроект внесли правку, которая предоставляет Кабмину право временно отменять запрет во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Украины.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ в начале октября. Это стало возможно после того, как Рада 18 сентября приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии, с поправкой Андрея Геруса разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Отметим, Рада 12 ноября приняла законопроектом № 2233 в первом чтении. Он также предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии.

Ряд нардепов во время рассмотрения законопроекта заявили, что он противоречит директивам ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net