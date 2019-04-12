Рада запретила импорт электроэнергии из России

Верховная Рада на заседании в среду, 4 декабря, 274 голосами приняла решение о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке.
В то же время, в законопроект внесли правку, которая предоставляет Кабмину право временно отменять запрет во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Украины.
Ряд нардепов во время рассмотрения законопроекта заявили, что он противоречит директивам ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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