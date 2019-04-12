Пограничники задержали двоих россиян-браконьеров

Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян с ружьем, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу, чтобы поохотиться в Украине. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы.

Пограничники задержали двоих нарушителей. Оказалось, что двое россиян, 1982 и 1985 рождения, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины, решили тайно пересечь границу с РФ в Украину. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушения гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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Накануне сообщалось, что россиянин установил пограничные лжестолбы и провел мигрантов в "Финляндию" за деньги.

Также стало известно, что из Украины в РФ пытались незаконно ввезти десятки обезьян.

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Источник: korrespondent.net