Денисова заявила о пытках украинца Якименко в российской колонии

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с необходимостью оказать неотложную медпомощь украинскому политзаключенному Владимиру Якименко. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", – сообщила она.

Денисова отметила, что у Якименко существенно ухудшилось состояние здоровья.

"Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования", – написала Уполномоченный.

Кроме того, по имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к Якименко физическое насилие – наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

"Есть факт о предвзятом отношении к нему через его гражданство. Кроме того, наш согражданин не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующую сезону и климатическим условиям. В частности, ему была выдана обувь, которая не подходит по размеру, что привело к травмам ног", – отметила омбудмен.

В то же время, отмечает Денисова, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин.

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования, и по результатам предоставить соответствующую медицинскую помощь", – сообщила она.

Также Денисова обратилась к советнику-посланнику временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василию Покатило с просьбой срочно проверить условия содержания и обеспечить Владимира Якименко соответствующей консульско-правовой помощи.

Владимир Якименко – таксист и активист Автомайдана из села Чаплинка в Херсонской области. Он занимался тем, что перевозил крымчан, которые покидали аннексированный полуостров на материковую территорию Украины.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что на территории России и в аннексированном Крыму в плену находятся 115 граждан Украины.

Также сообщалось, что Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех украинских заключенных в РФ.

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Источник: korrespondent.net