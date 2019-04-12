Пилотный проект для создания цифрового ID стартовал в Украине

Кабинет министров запустил верификацию пользователей электронных реестро - пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины. Об этом сообщает Правительственный портал в среду, 4 декабря.

"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения дальнейшего Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - сказал Гончарук.

Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сравнения данных различных реестров между собой.

Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникального записи.

Ранее сообщалось, что топ-50 услуг государства будут переведены в онлайн. В Кабмине намерены в течение двух - трех лет перевести 50 наиболее востребованных услуг государства в онлайн-режим.

Также Зеленский рассказал о "государстве в смартфоне". Глобальной целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой, сообщил президент.

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Источник: korrespondent.net