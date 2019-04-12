Все вокруг Украины. Доклад об импичменте Трампа

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа подходит к концу. Скоро уже будет голосование.

Представители Демократической партии в Конгрессе США обнародовали доклад по итогам расследования. Доказательства против Трампа в документе называют "неопровержимыми".

Корреспондент.net выделил главное из 300-страничного доклада.

В чем обвиняют

Документ подготовили три комитета Палаты представителей, контролируемые демократами: комитет по разведке, по надзору и иностранных дел.

В докладе говорится, что президент США поставил собственные политические интересы выше национальных.

Трамп пытался заставить Украину помочь ему с переизбранием на выборах 2020 года, считают авторы доклада. Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить о расследовании против сына своего соперника на грядущих выборах Джо Байдена, а также провести расследование теории о том, что это Украина, а не Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года. Наградой за это должен был стать визит Трампа в Киев и выделение Украине военной помощи США.

"Схема президента Трампа сорвала внешнюю политику США в отношении Украины и подорвала нашу национальную безопасность в пользу двух политических расследований, которые должны помочь его кампании по переизбранию", - говорится в докладе.

Также Трампа обвиняют в подрыве честности грядущих выборов и нарушении президентской клятвы.

В докладе также утверждается, что Трамп ”развернул беспрецедентную кампанию” по противодействию расследованию об импичменте. Он стал первым президентом США, который полностью отказался от сотрудничества с Палатой представителей.

Ответ на обвинения

Сам Дональд Трамп неоднократно отрицал обвинения в свой адрес и называл действия демократов "охотой на ведьм".

Комментируя отчет демократов, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что оппоненты Трампа "не смогли предоставить никаких доказательств его неправомерных действий" и доклад "не отражает ничего, кроме их неудовлетворенности".

"Документ читается, как бред блогера, который пытается что-то доказать, не имея при этом никаких доказательств", - заявила Гришэм.

Республиканцы, которые состоят в комитетах Палаты представителей по разведке, надзору и иностранным делам, накануне выпустили свой доклад по процедуре импичмента Трампа. В нем говорится, что демократы не смогли собрать доказательства против президента и что их действия являются “организованной кампанией по разрушению политической системы США”.

Что будет дальше?

Доклад демократов передадут в юридический комитет Палаты представителей, который начнет рассматривать дело об импичменте уже в среду, 4 декабря. Если доклад поддержит и юридический комитет, то после этого документ будет рассматривать полный состав Палаты представителей. Для продолжения процесса импичмента обвинения против Трампа должно поддержать простое большинство депутатов Палаты.

После этого дело будет рассматривать Сенат, где слушания фактически превратятся в судебный процесс: председательствовать на них будет глава Верховного суда США, депутаты Палаты представителей выступать обвинителями, а президента защищать его личные адвокаты.

Сенаторы выполнять роль суда присяжных.

Чтобы импичмент состоялся, за него должны проголосовать по крайней мере две трети сенаторов: если это произойдет, Дональд Трамп покинет свой пост, а его полномочия будет выполнять вице-президент.

Но нужно понимать, что в Палате представителей большинство у демократов, а в Сенате уже у республиканцев.

Так что удачное завершение процедуры импичмента под большим вопросом.

Настоящие цели

Зачем же тогда все это затевали? Цель процедуры импичмента не столько сместить Трампа с должности, сколько помешать ему переизбраться на новый срок, объясняют эксперты.

“Демократы начали эту процедуру не потому, что они верили или до сих пор верят в реалистичность сценария смещения президента, а потому что их пассивность не простили бы собственные избиратели… Демократы выполняют свой конституционный долг, не больше не меньше, но осознают, что настоящего импичмента, скорее всего, не произойдет. Зато риторика вокруг импичмента стала ключевой для предвыборной кампании”, - считает эксперт-международник Вячеслав Фарапонов.

Источник: korrespondent.net