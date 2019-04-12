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04. 12. 2019

Стефанчук вернул деньги от государства за жилье

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вернул деньги, которые ему были компенсированы за аренду жилья. Об этом сообщили в аппарате парламента, передает УНН.

Отмечается, что речь идет о компенсации средств за съем квартиры в сентябре и октябре.

"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 средства в сумме 39650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019", – говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Стефанчук живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за жилье.
 
Недавно также Стефанчук назвал пять направлений народовластия.

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Источник: korrespondent.net
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