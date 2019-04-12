Стало известно, когда Рада примет остаточное решение по рынку земли

Верховная Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина в среду, 4 декабря.

По его словам, законопроект о рынке земли проголосуют во втором чтении на следующей пленарной неделе.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе, это через неделю. И на следующей неделе мы планируем добавить два пленарных дня. Вторник и четверг, возможно. Но рынок земли будет через неделю", - отметил Арахамия.

Напомним, что ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

Рынок земли: что будет без референдума

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Источник: korrespondent.net