ВМС США начали разработку 9 атомных подлодок

Военно-морские силы США заключили самый крупный за всю историю контракт на строительство боевых кораблей, сообщил американский телеканал CNN.

Отмечается, что ВМС США заказали строительство 9 многоцелевых атомных подлодок нового поколения класса Вирджиния.

Стоимость контракта составила свыше 22,2 млрд долларов. При этом в контракте есть опция, которая предусматривает разработку 10 субмарин класса Вирджиния. В таком случае сумма контракта может возрасти до 24 млрд. Генеральным подрядчиком выступает компания General Dynamics Electric Boat, базирующая в штате Коннектикут, субподрядчиком - Huntington Ingallls Industries.

Сейчас 18 подлодок класса Вирджиния уже используются ВМС США, 10 находятся в процессе создания. Однако 9 субмарин, которые, как предполагаются, будут готовы в 2025-2029 годах, будут значительно усовершенствованы в техническом плане.

Водоизмещение подлодок Вирджиния нового поколения будет больше, чем у тех субмарин, что используются ВМФ сейчас - 10,2 тысячи тон по сравнению с 7,8 тысячи тонн, они будут длиннее - 140 метров (длина нынешних подлодок Вирджиния составляет примерно 115 метров). Их огневая мощь существенно усилится - новые субмарины смогут выпускать до 40 крылатых ракет Томагавк (сейчас боевая мощь подлодок такого типа ограничены 12 Томагавками).

Подлодки типа Вирджиния являются главными многоцелевыми подводными боевыми аппаратами ВМС США. Они способны вести бой с другими субмаринами, а также с надводными кораблями и поражать цели на берегу. Подлодки такого типа также могут выполнять спецоперации, в частности, сбор разведданных. Впервые ВМС США получили подлодки типа Вирджиния на вооружение в 2004 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп заговорил о необходимости заключеня ядерной сделки с Россией.

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Источник: korrespondent.net