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04. 12. 2019

Серийным поджигателем на Харьковщине оказался 9-летний мальчик

С селе Соболевка Харьковской области за последние две недели неизвестный совершил пять поджогов хозпостроек во дворах частных домов. Позже полиция установила личность злоумышленника - им оказался 9-летний мальчик, сообщает отдел коммуникаций Нацполиции в области.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога. Правоохранители составили в отношении матери мальчика административный протокол по статье "невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили его для рассмотрения в суд.

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.

Ранее сообщалось, что в Киеве пятый раз за месяц громят и поджигают магазины одной из сетей. Ночью одновременно подожгли два магазина сети Молоко от фермера. Пару недель назад в одно и то же время горели срзу три их магазина.

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Источник: korrespondent.net
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