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04. 12. 2019

Кабмин утвердил запуск таможенной службы

Правительство на заседании в среду, 4 декабря, одобрил распоряжение, которое запускает работу новосозданной Государственной таможенной службе и ее территориальным органам. Об этом сообщает пресс-служба службы.

"С 8-го декабря начинаем работать по полной!" - указало ведомство в Телеграм-канале.

Согласно сообщению, правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.

"В первые два дня возможны сложности в работе таможни", - предупредила служба.

"Наконец-то мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - отметил глава таможенной службы Максим Нефедов.

Ранее он заявил, что после старта работы новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных ее работников.

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Источник: korrespondent.net
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